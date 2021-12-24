МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство России во Львове.

Инцидент произошёл в ночь на 24 декабря. Злоумышленник бросил "коктейль Молотова" в забор генконсульства, что создало угрозу безопасности. Сотрудники генконсульства не пострадали.

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест по поводу случившегося и напомнило Украине о необходимости выполнения "международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", сообщается на сайте МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нападение на генконсульство является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенции между РФ и Украиной 1993 года.

В сообщении МИД говорится, что данный вопиющий инцидент — следствие русофобской истерии, ненависти и вражды к России, которые нагнетаются на Украине.

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