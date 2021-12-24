Руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук прокомментировал сообщения об инструкторах из западных стран, которые обучают украинских солдат. Также дипломат рассказал, сколько военных НАТО и США находятся на территории Украины.
По данным Полищука, на данный момент на объектах ВСУ действуют более 10 тысяч солдат военно-политического блока НАТО. Четыре тысячи из них прибыли из Америки, заявил дипломат. Он подчеркнул, что западные тренера объясняют украинским военным, как атаковать территории, в том числе при городской застройке. Подобные действия со стороны альянса отрицательно отражаются на попытках стабилизировать ситуацию в ЛДНР, отметил Полищук.
"Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники", — сообщил дипломат в интервью РИА Новости.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о 120 военных частных американских компаний, которые готовят украинских солдат к боевым операциям. Вместе с этим министр заявлял, что на территорию Донбасса доставили контейнеры с неизвестными химическими веществами.
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