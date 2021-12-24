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В МИД РФ раскритиковали обучение украинских военных западными инструкторами

Мир

Руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук прокомментировал сообщения об инструкторах из западных стран, которые обучают украинских солдат. Также дипломат рассказал, сколько военных НАТО и США находятся на территории Украины.

В МИД РФ раскритиковали обучение украинских военных западными инструкторами

По данным Полищука, на данный момент на объектах ВСУ действуют более 10 тысяч солдат военно-политического блока НАТО. Четыре тысячи из них прибыли из Америки, заявил дипломат. Он подчеркнул, что западные тренера объясняют украинским военным, как атаковать территории, в том числе при городской застройке. Подобные действия со стороны альянса отрицательно отражаются на попытках стабилизировать ситуацию в ЛДНР, отметил Полищук.

"Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники", — сообщил дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о 120 военных частных американских компаний, которые готовят украинских солдат к боевым операциям. Вместе с этим министр заявлял, что на территорию Донбасса доставили контейнеры с неизвестными химическими веществами.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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