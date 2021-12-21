Зеленский потребовал разъяснить, когда именно Украина сможет вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы чётко понимать, когда именно страна сможет вступить в состав НАТО.

По его словам, Украина хочет как можно скорее "разблокировать" процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, во время конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" Зеленский подчеркнул, что намерен "вернуть Крым", передаёт РИА Новости.

"Мы стремимся достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить в 2022 году очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную", — сказал политик.

В 2019 году в конституцию Украины внесли изменения, закрепив курс государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Сейчас у страны есть лишь статус партнёра НАТО с расширенными возможностями.

Ранее эксперты заявляли, что в ближайшее 20 лет Украина точно не сможет стать частью НАТО.

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