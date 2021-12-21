Россия не даст себя заболтать: НАТО не разместится на Украине или в Грузии

НАТО не удастся разместиться на Украине или в Грузии, Россия ни при каких обстоятельствах не сможет этого допустить. Чёткую позицию российской стороны ещё раз озвучил Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"Руководство уже ясно выразилось. В противном случае будут предприняты военно-технические меры", — предупредил он в эфире программы "Соловьёв Live".

Президент РФ Владимир Путин уже говорил о том, что расширение НАТО за счёт Украины — это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ.

Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что Россия готова немедленно применить силу, если Запад перейдёт "красные линии": Украина вступит в НАТО или начнётся военное освоение украинских территорий.

"Если речь пойдёт о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы приставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая", — высказался он.

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