МИД: власти РФ допускают положительное развитие отношений с США

В Кремле допускают положительное развитие в дальнейших отношениях России и США. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД страны Сергей Рябков.

Однако, по его словам, американские политики должны выполнить несколько условий, чтобы связь между государствами улучшилась, передаёт РИА Новости.

"Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении", — подчеркнул Рябков.

Речь идёт о проектах договоров РФ с США и НАТО по взаимным гарантиям безопасности. Согласно документам, Североатлантический альянс должен прекратить расширение на восток. Власти США уже получили пакет материалов, однако так и не ответили на предложения России.

Ранее Рябков заявлял, что отношения между странами могут ухудшиться в том случае, если Вашингтон проигнорирует эти идеи.

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