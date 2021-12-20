Рябков: США ещё не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Представители Соединённых Штатов ещё не ответили на идеи России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в иностранных СМИ сейчас можно встретить лишь отдельные высказывания западных политиков по поводу гарантий, однако официальных заявлений от США не было, передаёт РИА Новости.

"Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Главное, в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", — сказал замглавы МИД России.

В минувшую пятницу, 17 декабря, на сайте Министерства иностранных дел РФ появились проекты соглашения России с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Представители дипведомства передали документы Вашингтону.

В них подчёркивается, что власти РФ предлагают НАТО прекратить расширение на территорию Украины.

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