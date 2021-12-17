Песков рассказал, почему Россия поддерживает Белоруссию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если бы Россия не поддерживала Белоруссию, то ситуация там была бы хуже, чем на Украине.

Песков отметил, что в Белоруссии есть люди, которые хотят, чтобы Россия оставила их страну в покое.

"Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала RTVI.

Песков напомнил, что президент Александр Лукашенко сейчас испытывает гигантское международное давление и терпит агрессивное поведение стран Запада.

"Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к диалогу с Западом на равноправных началах без условий и ультиматумов.

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