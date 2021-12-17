Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если бы Россия не поддерживала Белоруссию, то ситуация там была бы хуже, чем на Украине.
Песков отметил, что в Белоруссии есть люди, которые хотят, чтобы Россия оставила их страну в покое.
"Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала RTVI.
Песков напомнил, что президент Александр Лукашенко сейчас испытывает гигантское международное давление и терпит агрессивное поведение стран Запада.
"Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к диалогу с Западом на равноправных началах без условий и ультиматумов.
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Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.