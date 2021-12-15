Песков: между Путиным и Байденом может состояться ещё один разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможности проведения ещё одних телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

"Возможность такая существует. Действительно, может состояться ещё один разговор, но пока конкретных договорённостей по срокам нет", — заявил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что хочет ещё раз поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продлились два часа. Встреча проходила в закрытом режиме. Во время встречи Байден выразил беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине. Он дал понять, что США и Евросоюз ответят коллективными санкциями в случае военной эскалации со стороны России.

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