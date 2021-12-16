Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Западом: "Мы войну не начинали"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к диалогу с Западом на равноправных началах без условий и ультиматумов.

По его словам, несмотря на все санкции и ограничения, нужно сохранять деловой настрой.

"Что касается ответных мер, которые уже приняты и ещё будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы её начинали", — сказал Лукашенко.

Также на сайте президента Белоруссии отмечается: глава государства доволен тем, что в правительстве и Национальном банке отсутствуют "признаки истерии и нервозности" в связи с санкциями.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что санкции Запада в отношении Минска — "наказание за дружбу с Москвой". По его мнению, западные политики планируют устроить новую волну антиправительственных выступлений в Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.