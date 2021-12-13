Публицист Озимко рассказал, как Лукашенко может избежать новых протестов

Старший советник в "Евразийском партнёрстве" Кирилл Озимко в беседе с Pravda.Ru объяснил, как властям Белоруссии справиться с политическим кризисом.

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"Необходимо выработать новый общественный договор между властью и недовольной частью общества, а не просто подавить недовольство, вытеснить его с улиц на кухни и в Интернет. Политический кризис пока продолжается, власть продолжает действовать жёстко, поскольку ощущает угрозу: если отпустить эти вожжи, мало ли, опять начнутся события августа 2020 года", — объяснил политический обозреватель.

Он отметил, что конституционная реформа вряд ли поможет разрешить конфликт оппозиционеров и сторонников действующей власти. Изменения в Конституцию обсуждались ещё в 2017 году, напомнил эксперт. По его мнению, люди протестовали не из-за документа.

"Вопросов к действующей Конституции у белорусов не так уж и много. У них, скорее, вопросы к тому, чтобы эта Конституция неукоснительно соблюдалась. Потому что если мы откроем, к примеру, ту же сталинскую Конституцию, там же и свобода слова, и свобода собраний. А толку?" — сказал Озимко.

Также он посоветовал Минску брать пример с Москвы и в качестве направления выбрать демократизацию. Специалист подчеркнул, что одной из причин нынешнего политического кризиса оказалась неудачная работа белорусских властей с молодыми людьми.

Ранее стало известно, что протестные акции в Белоруссии начались в ночь с девятого на десятое августа прошлого года. Тогда объявили итоги президентских выборов. Часть граждан не поверила в победу действующего лидера страны Александра Лукашенко. Митинги прекратились только в марте 2021 года.