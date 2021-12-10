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Тихановская на "Саммите за демократию" пожаловалась на слабую поддержку

Мир

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время речи на "Саммите за демократию" пристыдила западные страны за недостаточную помощь в борьбе с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская на "Саммите за демократию" пожаловалась на слабую поддержку

По словам оппозиционерки, США и Европа только осуждают действия белорусских властей, но не обеспечивают серьёзные последствия для Минска. Тихановская подчеркнула, что она и её соратники надеются не только на помощь Запада, но и на его последовательность.

"Недавно я слышала от одного министра иностранных дел, с которым встречалась: "Мы сделали всё, что могли, и ничего не сработало". В его голосе было раздражение и усталость", — рассказала Тихановская, слова которой приводит РИА Новости.

"Саммит за демократию" проходит с девятого по десятое декабря этого года. Организовали мероприятие власти США. В Госдуме и МИД России осудили эту встречу в видеоформате, поскольку Вашингтон подобными действиями навязывает свои ценности другим государствам и вмешивается в их внутреннюю политику.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом поздравила Запад с Международным днём защиты прав человека. В пятницу, 10 декабря, суд в Лондоне одобрил экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы за государственную измену.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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