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Макрон: РФ нужно вернуть к обсуждению кризиса на Украине в "нормандском формате"

Политика

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько недель намерен добиться прогресса по украинским вопросам в рамках "нормандского формата".

Макрон: РФ нужно вернуть к обсуждению кризиса на Украине в "нормандском формате"

По его словам, чтобы преодолеть кризисную ситуацию на Украине, следует придерживаться "многостороннего подхода" и координировать совместные усилия.

"Нужно вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос", — приводит комментарий Макрона РИА Новости.

Президент Франции также подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать Минские соглашения.

Напомним, "нормандский формат" переговоров был утверждён в июне 2014 года. Именно тогда главы РФ, Германии, Украины и Франции впервые обсудили конфликт в Донбассе. Следующая встреча состоялась в декабре 2019 года в Париже.

В последнее время лидеры стран, входящих в "нормандскую четвёрку", всё чаще стали говорить о новых перспективах сотрудничества.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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