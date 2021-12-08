МИД РФ: США могут подключиться к "нормандскому формату"

Исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил об отсутствии противопоказаний для подключения США к "нормандскому формату".

"От позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", — сказал Красницкий в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Германия и Франция вряд ли будут против подключения США к "нормандскому формату".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступила с предложением пригласить США присоединиться к "нормандскому формату" обсуждений ситуации на востоке Украины, но Германия и Франция категорически отказались допустить Вашингтон. Министр считает, что США — единственная страна, которая обладает самым сильным влиянием на Киев, поэтому её включение в дискуссии может благоприятно сказаться на урегулирование ситуации на востоке Украины.

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