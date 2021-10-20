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Германия и Франция запретили привлекать США в Нормандский формат

Политика

Россия выступила с предложением пригласить США присоединиться к Нормандскому формату обсуждений ситуации на востоке Украины, но Германия и Франция категорически отказались допустить Вашингтон.

Германия и Франция запретили привлекать США в Нормандский формат

Об этом сообщил иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на 18-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Лавров отметил, что США являются страной, обладающей самым сильным влиянием на Киев, и ее включение в дискуссии может быть полезным для мира на востоке Украины.

"Американцы оказывают доминирующее влияние на президента Украины Владимира Зеленского и его команду, поэтому нам необходимо поддерживать с ними диалог, и такой диалог возобновился”, — сказал Лавров, имея в виду недавнюю встречу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, который является представителем Кремля по украинским вопросам.

К слову, напомним, ранее экономист и политолог Владимир Брутер высказал мнение, что Россия вообще должна "отступить в сторону" и предоставить именно США возможность "привести Украину в чувство".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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