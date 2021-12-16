Песков назвал высылку российских дипломатов из ФРГ "неприятным эпизодом"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии. Он считает, что это "неприятный инцидент".

Об этом он рассказал радио "Маяк".

"Этот эпизод скорее относится к эпизоду неприятному", — отметил Песков.

Он отметил, что это не должно повлиять на процесс налаживания отношений Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ ответит на признание двух дипломатов персонами нон грата в ФРГ. Это произошло из-за рассматриваемого в суде ФРГ уголовного дела об убийстве гражданина Грузии.

Зелимхан Хангошвили был убит в 2019 году. Суд ФРГ обвинил в преступлении россиянина Вадима Соколова (Красикова) и приговорил к пожизненному заключению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Германии по этому делу. По её словам, Германия политизирует дело Хангошвили. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин считает это дело "нарушением права и суверенитета", поэтому Берлин принял решение о высылке русских диппредставителей.

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