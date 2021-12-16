Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал высылку российских дипломатов из ФРГ после приговора суда по делу убитого Зелимхана Хангошвили. По мнению лидера страны, в этом случае Берлин принял верное решение.

По словам Шольца, приговор россиянину Вадиму Красикову демонстрирует, что "случилось нечто плохое". Об этом канцлер сказал перед встречей лидеров Евросоюза в Брюсселе.

"Абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала чётким ответом", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила двух российских дипломатов персонами нон гранта. Причиной послужили данные немецкой прокуратуры о заказном убийстве гражданина Грузии Хангошвили. Правоохранители заявили, что с ним расправились по приказу российских властей. Преступление произошло в 2019 году на территории ФРГ. Это происшествие нарушило суверенитет Германии и немецкое право, отметила министр.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", — заявила в связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.