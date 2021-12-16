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Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал высылку российских дипломатов из ФРГ после приговора суда по делу убитого Зелимхана Хангошвили. По мнению лидера страны, в этом случае Берлин принял верное решение.

Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов

По словам Шольца, приговор россиянину Вадиму Красикову демонстрирует, что "случилось нечто плохое". Об этом канцлер сказал перед встречей лидеров Евросоюза в Брюсселе.

"Абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала чётким ответом", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила двух российских дипломатов персонами нон гранта. Причиной послужили данные немецкой прокуратуры о заказном убийстве гражданина Грузии Хангошвили. Правоохранители заявили, что с ним расправились по приказу российских властей. Преступление произошло в 2019 году на территории ФРГ. Это происшествие нарушило суверенитет Германии и немецкое право, отметила министр.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", — заявила в связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Экстремистское меньшинство: о ком это Шольц? Итоги дела Хангошвили: приговор и высылка дипломатов РФ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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