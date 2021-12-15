Юрист оценил решение суда Берлина приговорить россиянина к пожизненному сроку

Юрист-международник, член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк Валерий Ванин прокомментировал приговор Высшего суда Берлина в отношении гражданина России Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. В беседе с Pravda.Ru Ванин объяснил, почему берлинский приговорил Соколова к пожизненному заключению.

"Пожизненное заключение за такое преступление как убийство вообще в Германии – это где-то 50%. Там именно насильственные преступления считаются очень опасными, особенно если умышленное убийство, заранее спланированное... Германский суд счел невозможным исправление человека. Смертной казни нет, поэтому пожизненное", - заявил специалист.

По его мнению, данное решение "на первый взгляд кажется абсолютно неадекватным". Ванин напомнил, что в российской практике не было аналогичных прецедентов.

"Если учесть, что немецкий суд мог принять во внимание не случайный характер, а заказной характер этого преступления, мог оценить личность как неподдающаяся исправлению, что он не может исправиться и выйти на свободу, то поэтому дал пожизненное. Это не значит, что, отбывая наказание, запрещено ходатайствовать об изменении сокращения срока пожизненного на какой-то более короткий срок, но для этого нужно представить доказательства исправления человека в условиях лишения свободы", - объяснил юрист.

Ранее Высший суд Берлина приговорил Соколова к пожизненному заключению.

Дело над Вадимом Соколовым рассматривается с октября прошлого года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного.