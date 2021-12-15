МИД РФ указал на склонность западных правительств к каннибализму

Обращение с Джулианом Ассанжем, который наказывается за публикацию правды о зверствах США, равносильно настоящему каннибализму со стороны западных правительств.

Это официальная позиция МИД России, которую во время брифинга озвучила Мария Захарова.

"Речь больше не идет о двойных стандартах или попрании принципов и идеалов, которые, как утверждает Запад, они отстаивают, — добавила дипломат, назвав обращение Запада с Ассанжем "местью” за его решение поделиться с миром информацией, которая проливает свет на "ложь и обман” со стороны нескольких правительств. — Так или иначе, это человек, приверженный принципам свободы слова, что имеет основополагающее значение для международных отношений. Своей жизнью и делами он защищал те самые ценности, о которых многие только и говорят”.

Напомним, Ассанж провел несколько лет в посольстве Эквадора в Лондоне, прежде чем новое правительство в Кито аннулировало его убежище. Британская полиция буквально выволокла его из посольства в апреле 2019 года, и с тех пор он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Его здоровье значительно ухудшилось, а Стелла Морис недавно сообщила, что в октябре у него случился инсульт.

Захарова отметила, что Ассанж стал "совершенно другим человеком” в результате своего плена, лишения свежего воздуха, прогулок и солнечного света.

"Если это часть мышления западной цивилизации, то все остальное в ней автоматически отменяется. Никакой другой интерпретации быть не может", — резюмировала представитель МИД РФ.

Высокий суд Великобритании на прошлой неделе постановил разрешить его экстрадицию в США, где ему грозит обвинение в "шпионаже” за публикацию документов о войнах в Афганистане и Ираке в 2010 году. В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

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