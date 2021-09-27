ЦРУ готовило убийство Ассанджа, но Трамп не дал "отмашку"

Журналисты и политологи в США в воскресенье активно обсуждали сообщение, в котором утверждалось, что члены администрации экс-президента Дональда Трампа замышляли убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Шокировавшую Америку новость опубликовало издание Yahoo News, которое опросило более 30 чиновников администрации Трампа и на основании их откровений сообщило, что

ЦРУ под руководством тогдашнего директора Майка Помпео обсуждало похищение и убийство Ассанжа, пока он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В статье также утверждалось, что администрация Трампа в партнерстве с правительством Великобритании готовилась "потенциально вступить в опасный уличный конфликт с любыми российскими оперативниками, если они попытаются помочь Ассанжу бежать из страны".

После публикации доклада Фонд свободы прессы опубликовал заявление, в котором назвал ЦРУ "позором”, добавив:

"Тот факт, что оно замышляло и совершало так много незаконных действий против WikiLeaks, его сотрудников и даже удостоенных наград журналистов, является откровенным скандалом, который должен быть расследован Конгрессом и Министерством юстиции”.

Фонд также призвал президента Джо Байдена и его администрацию немедленно снять все обвинения против Ассанжа, назвав предполагаемые планы ЦРУ "выходящими за рамки”. К нему присоединились журналисты, политические комментаторы и аналитики со всего мира:

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Журналист Гленн Гринвальд написал в твиттере:

"Подобное поведение со стороны ЦРУ, а теперь и Министерства юстиции Байдена-это то, как выглядят настоящие атаки на свободу прессы”.

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Томми Витор, бывший пресс-секретарь президента Барака Обамы, призвал председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и председателя Комитета по разведке Сената Марка Уорнера провести слушания по предполагаемому заговору ЦРУ.

Напомним, Ассанж был насильственно выдворен из посольства Эквадора в 2019 году лондонской столичной полицией и заключен в тюрьму строгого режима Белмарш, где он остается по сей день, поскольку правительство США пытается экстрадировать его для предъявления обвинений, в том числе в нарушении Закона о шпионаже, несмотря на то, что он является гражданином Австралии.

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