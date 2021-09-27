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ЦРУ готовило убийство Ассанджа, но Трамп не дал "отмашку"

Мир

Журналисты и политологи в США в воскресенье активно обсуждали сообщение, в котором утверждалось, что члены администрации экс-президента Дональда Трампа замышляли убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

ЦРУ готовило убийство Ассанджа, но Трамп не дал "отмашку"

Шокировавшую Америку новость опубликовало издание Yahoo News, которое опросило более 30 чиновников администрации Трампа и на основании их откровений сообщило, что

ЦРУ под руководством тогдашнего директора Майка Помпео обсуждало похищение и убийство Ассанжа, пока он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В статье также утверждалось, что администрация Трампа в партнерстве с правительством Великобритании готовилась "потенциально вступить в опасный уличный конфликт с любыми российскими оперативниками, если они попытаются помочь Ассанжу бежать из страны".

После публикации доклада Фонд свободы прессы опубликовал заявление, в котором назвал ЦРУ "позором”, добавив:

"Тот факт, что оно замышляло и совершало так много незаконных действий против WikiLeaks, его сотрудников и даже удостоенных наград журналистов, является откровенным скандалом, который должен быть расследован Конгрессом и Министерством юстиции”.

Фонд также призвал президента Джо Байдена и его администрацию немедленно снять все обвинения против Ассанжа, назвав предполагаемые планы ЦРУ "выходящими за рамки”. К нему присоединились журналисты, политические комментаторы и аналитики со всего мира:

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Журналист Гленн Гринвальд написал в твиттере:

"Подобное поведение со стороны ЦРУ, а теперь и Министерства юстиции Байдена-это то, как выглядят настоящие атаки на свободу прессы”.

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Томми Витор, бывший пресс-секретарь президента Барака Обамы, призвал председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и председателя Комитета по разведке Сената Марка Уорнера провести слушания по предполагаемому заговору ЦРУ.

Напомним, Ассанж был насильственно выдворен из посольства Эквадора в 2019 году лондонской столичной полицией и заключен в тюрьму строгого режима Белмарш, где он остается по сей день, поскольку правительство США пытается экстрадировать его для предъявления обвинений, в том числе в нарушении Закона о шпионаже, несмотря на то, что он является гражданином Австралии.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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