Захарова назвала закон Украины о двойном гражданстве худшей практикой апартеида

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что законопроект Украины о двойном гражданстве является проявлением худших практик апартеида.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который позволит представителям украинской диаспоры иметь несколько гражданств. При этом инициатива не будет распространяться на граждан России.

"В истории 20 века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?" — цитирует Захарову РИА Новости.

Она выразила удивление по поводу того, что международное сообщество допустило такое явление в стране, которая ассоциирует себя с Западом.

В настоящее время законодательство Украины не позволяет гражданам иметь паспорт другой страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.