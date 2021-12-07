Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом

В преддверие наступления нового года на Украине в очередной раз пересматривается закон о гражданстве. На этот раз парламент лично президентом страны внесён "неотложный" законопроект — "О гражданстве Украины".

В документе описано, кто, как и на каких условиях сможет получать украинский паспорт и за что с ним придётся распрощаться.

Главное отличие от предыдущих вариантов — в новом появились крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, получивших гражданство РФ. В первую очередь нововведения могут затронуть жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечают "Известия", Владимиру Зеленскому понадобилось два с половиной года на то, чтобы выполнить обещание, данное ещё во время инаугурации. Тогда, напомним, он анонсировал массовую раздачу украинских паспортов всем желающим.

Кто может претендовать на гражданство Украины

Иностранцы или лица без гражданства, которые родились на территории современной Украины до 24 августа 1991 года,

Те, у кого в Незалежной родился хотя бы один близкий родственник: родитель, дедушка или бабушка, брат или сестра, ребёнок, внук.

Впрочем, есть одно условие: новоиспечённый гражданин Украины должен приехать в страну и прожить там пять лет, как минимум.

Зеленский подчеркнул, что в Киеве будут рады приветствовать членов украинских диаспор США и Канады, а вот те, кто сейчас живёт в России могут столкнуться с проблемами.

Гражданство могут и отобрать

Согласно всё тому же законопроекту № 6368, украинского гражданства теперь можно и лишиться, если

использовать на территории Украины "документы иностранца, вследствие чего создаётся угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины";

будет установлен факт службы в армии "государства-агрессора" (читай — России);

человек совершит "преступление против человечества";

будет уличён в совершении "действий, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины".

Что означает последний пункт, в законопроекте не сказано. Но, проанализировав риторику украинских властей, догадаться в общем-то несложно:

это точно про тех, кто живёт и работает в ЛНР и ДНР.

Не только паспорт отберут

Помимо угрозы лишения гражданства Украины по новому закону з

а несвоевременное предоставление (или сокрытие) сведений о наличии гражданства другой страны, украинцев будут штрафовать на сумму до 100 необлагаемых налогом минимумов (кратно 4,5 тыс. рублей);

за сокрытие информации о "другом гражданстве" можно "попасть" на штраф "до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов (кратно 230 тыс. рублей)" или сесть в тюрьму года на три.

"То есть, штрафы и ограничения свободы могут быть внедрены в отношении любого украинца, получившего гражданство России", — резюмируют "Известия".

Большинство жителей ДНР, отпрошенных изданием, хотели бы отказаться от украинского гражданства. Некоторые говорят, что сохраняли его, чтобы ездить к родственникам на Украину. Но после принятия закона, скорее всего, они больше не смогут навещать близких.

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