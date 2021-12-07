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Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом

Мир

В преддверие наступления нового года на Украине в очередной раз пересматривается закон о гражданстве. На этот раз парламент лично президентом страны внесён "неотложный" законопроект — "О гражданстве Украины".

Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом

В документе описано, кто, как и на каких условиях сможет получать украинский паспорт и за что с ним придётся распрощаться.

Главное отличие от предыдущих вариантов — в новом появились крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, получивших гражданство РФ. В первую очередь нововведения могут затронуть жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечают "Известия", Владимиру Зеленскому понадобилось два с половиной года на то, чтобы выполнить обещание, данное ещё во время инаугурации. Тогда, напомним, он анонсировал массовую раздачу украинских паспортов всем желающим.

Кто может претендовать на гражданство Украины

  • Иностранцы или лица без гражданства, которые родились на территории современной Украины до 24 августа 1991 года,
  • Те, у кого в Незалежной родился хотя бы один близкий родственник: родитель, дедушка или бабушка, брат или сестра, ребёнок, внук.

Впрочем, есть одно условие: новоиспечённый гражданин Украины должен приехать в страну и прожить там пять лет, как минимум.

Зеленский подчеркнул, что в Киеве будут рады приветствовать членов украинских диаспор США и Канады, а вот те, кто сейчас живёт в России могут столкнуться с проблемами.

Гражданство могут и отобрать

Согласно всё тому же законопроекту № 6368, украинского гражданства теперь можно и лишиться, если

  • использовать на территории Украины "документы иностранца, вследствие чего создаётся угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины";
  • будет установлен факт службы в армии "государства-агрессора" (читай — России);
  • человек совершит "преступление против человечества";
  • будет уличён в совершении "действий, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины".

Что означает последний пункт, в законопроекте не сказано. Но, проанализировав риторику украинских властей, догадаться в общем-то несложно:

  • это точно про тех, кто живёт и работает в ЛНР и ДНР.

Не только паспорт отберут

Помимо угрозы лишения гражданства Украины по новому закону з

  • а несвоевременное предоставление (или сокрытие) сведений о наличии гражданства другой страны, украинцев будут штрафовать на сумму до 100 необлагаемых налогом минимумов (кратно 4,5 тыс. рублей);
  • за сокрытие информации о "другом гражданстве" можно "попасть" на штраф "до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов (кратно 230 тыс. рублей)" или сесть в тюрьму года на три.

"То есть, штрафы и ограничения свободы могут быть внедрены в отношении любого украинца, получившего гражданство России", — резюмируют "Известия".

Большинство жителей ДНР, отпрошенных изданием, хотели бы отказаться от украинского гражданства. Некоторые говорят, что сохраняли его, чтобы ездить к родственникам на Украину. Но после принятия закона, скорее всего, они больше не смогут навещать близких.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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