Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом

В преддверие наступления нового года на Украине в очередной раз пересматривается закон о гражданстве. На этот раз парламент лично президентом страны внесён "неотложный" законопроект — "О гражданстве Украины".
В документе описано, кто, как и на каких условиях сможет получать украинский паспорт и за что с ним придётся распрощаться.
Главное отличие от предыдущих вариантов — в новом появились крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, получивших гражданство РФ. В первую очередь нововведения могут затронуть жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.
Как отмечают "Известия", Владимиру Зеленскому понадобилось два с половиной года на то, чтобы выполнить обещание, данное ещё во время инаугурации. Тогда, напомним, он анонсировал массовую раздачу украинских паспортов всем желающим.
Впрочем, есть одно условие: новоиспечённый гражданин Украины должен приехать в страну и прожить там пять лет, как минимум.
Зеленский подчеркнул, что в Киеве будут рады приветствовать членов украинских диаспор США и Канады, а вот те, кто сейчас живёт в России могут столкнуться с проблемами.
Согласно всё тому же законопроекту № 6368, украинского гражданства теперь можно и лишиться, если
Что означает последний пункт, в законопроекте не сказано. Но, проанализировав риторику украинских властей, догадаться в общем-то несложно:
Помимо угрозы лишения гражданства Украины по новому закону з
"То есть, штрафы и ограничения свободы могут быть внедрены в отношении любого украинца, получившего гражданство России", — резюмируют "Известия".
Большинство жителей ДНР, отпрошенных изданием, хотели бы отказаться от украинского гражданства. Некоторые говорят, что сохраняли его, чтобы ездить к родственникам на Украину. Но после принятия закона, скорее всего, они больше не смогут навещать близких.
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