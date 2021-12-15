Bloomberg: лидеры нескольких крупных стран ЕС не поддерживают санкции против РФ

По информации издания Bloomberg, главы ряда крупных государств, входящих в состав Евросоюза, не поддерживают планы по введению санкций в отношении России.

В публикации отмечается: Франция и Германия сомневаются в том, что РФ готовится к вооружённому конфликту с Украиной и сосредотачивает свои войска в данных целях у границ страны.

Руководители этих государств верят в силу переговоров с руководством России.

В западных СМИ регулярно появляются сообщения о том, что РФ планирует "нападение на Украину". Политики из США пообещали принять санкции в случае начала военных действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно подчёркивал: РФ передвигает войска только по своей территории и никому не угрожает. По его словам, если Запад утвердит санкции, то Москва предпримет ответные меры.

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