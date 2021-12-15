В Германии заявили о бессмысленности санкций против "Северного потока-2"

По словам кандидата на должность главы Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, введение санкций против "Северного потока-2" является бессмысленным. Слова политика цитирует ТАСС.

Мерц убеждён, что в качестве инструмента подавления "российской агрессии" по отношению к Украине новые санкции необходимы, но едва ли они должны быть связаны с "Северным потоком-2".

По мнению немецкого политика, властям Германии не следовало допускать достройку газопровода, считая его исключительно экономическим проектом.

"Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу", — сказал Мерц.

Политик сообщил, что сертификация "Северного потока-2" представляется ему в данный момент невозможной.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что проект "Северный поток-2" не отвечает действующим требованиям Евросоюза.

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