По словам кандидата на должность главы Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, введение санкций против "Северного потока-2" является бессмысленным. Слова политика цитирует ТАСС.
Мерц убеждён, что в качестве инструмента подавления "российской агрессии" по отношению к Украине новые санкции необходимы, но едва ли они должны быть связаны с "Северным потоком-2".
По мнению немецкого политика, властям Германии не следовало допускать достройку газопровода, считая его исключительно экономическим проектом.
"Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу", — сказал Мерц.
Политик сообщил, что сертификация "Северного потока-2" представляется ему в данный момент невозможной.
До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что проект "Северный поток-2" не отвечает действующим требованиям Евросоюза.
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