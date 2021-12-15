EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Washington Times: "антиолигархическая политика" Зеленского привела к хаосу
Финаналитик Нечитайло: депутат Госдумы не способен понять простого пенсионера
Увеличить скидки на оплату комуслуг многодетным семьям предложили в Госдуме
Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения
Цеков: Тимошенко стоит подумать о своём вкладе в развал Украины
Беженцы забросали камнями военный автомобиль на польско-белорусской границе
Итоги переписи населения: в Китае ежегодно рождается более 10 млн человек
Адвокат Савченко и Навального* пугает Польшу портретами Сталина
"Биполярочка": экс-глава офиса президента Украины "поставил диагноз" Зеленскому

В Германии заявили о бессмысленности санкций против "Северного потока-2"

Экономика

По словам кандидата на должность главы Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, введение санкций против "Северного потока-2" является бессмысленным. Слова политика цитирует ТАСС.

В Германии заявили о бессмысленности санкций против "Северного потока-2"

Мерц убеждён, что в качестве инструмента подавления "российской агрессии" по отношению к Украине новые санкции необходимы, но едва ли они должны быть связаны с "Северным потоком-2".

По мнению немецкого политика, властям Германии не следовало допускать достройку газопровода, считая его исключительно экономическим проектом.

"Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу", — сказал Мерц.

Политик сообщил, что сертификация "Северного потока-2" представляется ему в данный момент невозможной.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что проект "Северный поток-2" не отвечает действующим требованиям Евросоюза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Немецкий бизнес требует запустить "Северный поток-2", последние новости сегодня!
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
У Татьяны Тарасовой усугубились проблемы со здоровьем
The Washington Times: "антиолигархическая политика" Зеленского привела к хаосу
Финаналитик Нечитайло: депутат Госдумы не способен понять простого пенсионера
Увеличить скидки на оплату комуслуг многодетным семьям предложили в Госдуме
Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения
Цеков: Тимошенко стоит подумать о своём вкладе в развал Украины
В Германии заявили о бессмысленности санкций против "Северного потока-2"
Беженцы забросали камнями военный автомобиль на польско-белорусской границе
Итоги переписи населения: в Китае ежегодно рождается более 10 млн человек
Адвокат Савченко и Навального* пугает Польшу портретами Сталина
Популярное
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, чем опасен штамм COVID-19 "омикрон".

Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Любовь Степушова Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Общество
Зарплаты бюджетников в 2022 году вырастут
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Экономика и бизнес
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников