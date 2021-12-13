Замглавы МИД Рябков встретится с помощником госсекретаря США Карен Донфрид

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встретится с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время её рабочего визита в российскую столицу.

Госдеп США опубликовал заявление, в котором сказано, что Донфрид 13-15 декабря побывает в Москве и Киеве, а затем отправится в Брюссель.

По предварительным данным, главная цель её поездки — встречи с политиками и дипломатами для обсуждения "наращивания военного потенциала РФ" и "усиления обязательств США в отношении суверенитета Украины", передаёт ТАСС.

"Встреча с помощником госсекретаря Донфрид подтверждена", — подчеркнул Рябков.

Кроме того, 15 декабря политик из США должна побеседовать с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Западные СМИ регулярно пишут о том, что РФ собирается напасть на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эти сведения.

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