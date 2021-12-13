В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО и США игнорируют требования России о гарантиях безопасности. По его словам, это может привести к новой конфронтации.

Дипломат подчеркнул: если Североатлантический альянс не отреагирует на просьбы РФ, тогда последует "военный ответ", передаёт РИА Новости.

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведёт к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", — отметил Рябков.

Он добавил, что Кремль озабочен тем, что в европейских странах благодаря альянсу вскоре могут появиться системы вооружений, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Рябков уточнил: таких средств пока нет в РФ, ведь в стране действует односторонний мораторий. Однако, по мнению дипломата, в случае необходимости российские специалисты могут разработать оборудование.

"Это будет конфронтация, следующий виток", — считает он.

Замглавы МИД призвал НАТО и США присоединиться к мораторию и ликвидировать технику.

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