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В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе

Политика

Украину ждёт "незавидная участь" в случае очередных попыток прорваться через Керченский пролив. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе

По его словам, за провокацией корабля ВМС стоят высшие должностные лица страны, в том числе президент Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.

"В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь", — сказал Шеремет.

Он добавил, что ответственность за судьбы моряков полностью лежит на властях Украины, которые отдали "преступный приказ". Как отметил политик, Киев своими действиями угрожает международному судоходству.

Шеремет также подчеркнул: сложностей для законного прохода пролива нет, для этого лишь необходимо заранее подать заявку.

"А так налицо явная провокация", — заключил парламентарий.

Депутат не исключил, что РФ может принять жёсткие санкции в сфере энергетики в отношении Украины.

Накануне, 9 декабря, украинский корабль "Донбасс" начал движение в сторону Керченского пролива. Моряки отказались выполнять требование России по смене курса. Только ночью экипаж отправился обратно. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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