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"А що таке?": Минобороны Украины про инцидент в Азовском море

Мир

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал "дефиле" корабля ВМС Незалежной "Донбасс" в сторону Керченского пролива.

"А що таке?": Минобороны Украины про инцидент в Азовском море

"Азовское море является акваторией общего пользования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях", — сказал Резников изданию LB.ua.

По его словам, он "сильно удивился" тому, что российские спецслужбы "так возбудились":

"Это очередные информационные вкидки со стороны России. Там увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время, когда корабли ФСБ с пушками на борту постоянно находятся на расстоянии двух километров от Мариуполя и Бердянска. Да и вообще, заявления об опасности от корабля, который находится в 30 км от них, — всего лишь очередные манипуляции".

Напомним, 9 декабря корабль "Донбасс" ВМС Украины вошёл в акваторию Азовского моря и двигался в сторону Керченского пролива.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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