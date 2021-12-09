Песков: список участников встречи России и НАТО станет известен 10 декабря

Во встрече России и НАТО примут участие США и ещё как минимум четыре страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение о встрече было принято во время телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом 8 декабря.

На переговорах обсудят расширение альянса. Также страны выработают меры для снижения напряжения в Восточной Европе.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов", — отметил Песков.

Ранее президент США сказал, что у НАТО нет моральных и юридических обязательств воевать за Украину. Хозяин Белого дома особо подчеркнул, что "отправка войск США туда (на Украину) в одностороннем порядке, чтобы остановить якобы неминуемое вторжение России — это не вариант".

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