Байден: у НАТО нет моральных и юридических обязательств воевать за Украину

Моральное и юридическое обязательство США защищать союзников по НАТО, если они подвергнутся нападению, не распространяется на Украину.

Так заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время встречи с журналистами в среду.

Хозяин Белого дома особо подчеркнул, что "отправка войск США туда (на Украину) в одностороннем порядке, чтобы остановить якобы неминуемое вторжение России — это не вариант".

"Но это будет зависеть от того, что остальные страны НАТО будут готовы сделать. Но идея о том, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке применить силу для противостояния России, вторгшейся в Украину, сейчас не обсуждается”, — сказал Байден.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением уже выступал Белый дом. Таким образом, США остаются верными себе: в случае "заварушки" в Европе они готовы вкладывать деньги, но солдат своих предпочитают "поберечь":

Щедро: $4 млрд направят США на "сдерживание России в Европе"

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