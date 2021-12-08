Моральное и юридическое обязательство США защищать союзников по НАТО, если они подвергнутся нападению, не распространяется на Украину.
Так заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время встречи с журналистами в среду.
Хозяин Белого дома особо подчеркнул, что "отправка войск США туда (на Украину) в одностороннем порядке, чтобы остановить якобы неминуемое вторжение России — это не вариант".
"Но это будет зависеть от того, что остальные страны НАТО будут готовы сделать. Но идея о том, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке применить силу для противостояния России, вторгшейся в Украину, сейчас не обсуждается”, — сказал Байден.
Напомним, что ранее с аналогичным заявлением уже выступал Белый дом. Таким образом, США остаются верными себе: в случае "заварушки" в Европе они готовы вкладывать деньги, но солдат своих предпочитают "поберечь":
Щедро: $4 млрд направят США на "сдерживание России в Европе"
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