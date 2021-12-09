"Неприятный сюрприз": эстонский политик требует не допускать РФ на встречи НАТО

Инициатива американского лидера Джо Байдена об организации встречи представителей НАТО с властями РФ стала "неприятным сюрпризом" для Эстонии. Об этом заявил руководитель комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон.

По его словам, главы государств, входящих в состав Североатлантического альянса, должны всячески препятствовать проведению заседания с участием России.

"Это очень неприятный и неожиданный сюрприз для союзников США. Я надеюсь, что Эстония и другие страны-участницы восточного фланга НАТО незамедлительно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы не допустить такой встречи", — отметил политик в своём Facebook-аккаунте.

Накануне, 8 декабря, Байден объявил, что вскоре пройдёт встреча США и ведущих стран НАТО с РФ. Предполагается, что политики обсудят обеспокоенность России по поводу высокой активности и расширения Североатлантического альянса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.