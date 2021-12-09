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"Неприятный сюрприз": эстонский политик требует не допускать РФ на встречи НАТО

Политика

Инициатива американского лидера Джо Байдена об организации встречи представителей НАТО с властями РФ стала "неприятным сюрпризом" для Эстонии. Об этом заявил руководитель комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон.

"Неприятный сюрприз": эстонский политик требует не допускать РФ на встречи НАТО

По его словам, главы государств, входящих в состав Североатлантического альянса, должны всячески препятствовать проведению заседания с участием России.

"Это очень неприятный и неожиданный сюрприз для союзников США. Я надеюсь, что Эстония и другие страны-участницы восточного фланга НАТО незамедлительно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы не допустить такой встречи", — отметил политик в своём Facebook-аккаунте.

Накануне, 8 декабря, Байден объявил, что вскоре пройдёт встреча США и ведущих стран НАТО с РФ. Предполагается, что политики обсудят обеспокоенность России по поводу высокой активности и расширения Североатлантического альянса.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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