Картошка, борщ, вареники: Поклонская подготовила указания для повара посольства

Наталья Поклонская, недавно назначенная послом РФ в Кабо-Верде, рассказала, какие указания подготовила для повара, работающего в дипведомстве.

В интервью изданию Tatler политик отметила, что в дни, когда у неё не будет приёмов, она планирует есть борщ, а также жареную картошку с луком и чесноком.

"Можно даже угощать местных — чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики", — сказала дипломат.

Поклонская с сожалением добавила, что селёдки в Кабо-Верде нет.

"Но мы это переживём. Зато кефаль есть", — подчеркнула она.

Посол также заострила внимание на том, что не будет разрешать себе скучать по любимому Крыму, находясь в Кабо-Верде. Она убеждена: унывать на новом месте ни в коем случае не нужно.

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