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Мэр Полтавы заявил о "противостоянии" России и США на востоке Украины

Политика

В Донбассе идёт "война между братьями", а также "противостояние" России и США. Такое мнение выразил мэр Полтавы Александр Мамай.

Мэр Полтавы заявил о "противостоянии" России и США на востоке Украины

По словам политика, отношения между двумя сверхдержавами на востоке Украины неофициально перешли в стадию конфликта, передаёт телеканал "Наш".

Кроме того, Мамай подчеркнул, что украинская молодёжь сегодня выступает против внешнего управления страной.

"Очень обидно, что идёт брат на брата", — сказал глава Полтавы.

Также политик раскритиковал жёсткие экономические санкции, которые действуют на территории государства с 2014 года. Как отметил Мамай, из-за них тысячи жителей остались без зарплат. Например, местный электромеханический завод "Лтава" находится на гране закрытия, так как больше не может "работать на Россию".

Напомним, власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР. По информации ООН, жертвами столкновений стали порядка 13 тысяч человек.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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