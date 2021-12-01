EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для лиц от 60
В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки
Мишустин упрекнул губернаторов за смех на выступлении Грефа
Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"
Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19
В Евросоюзе пообещали "жёсткий ответ" на попытки РФ атаковать Украину
Украинцы смогут покупать себе жизнь, оговорился Зеленский
В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбления погибших российских десантников

Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс

Мир

В Службе внешней разведки РФ заявили, что Киев провоцирует напряжённость на неподконтрольных ему территориях. По словам политолога Максима Жарова, таким образом Москва обратилась к иностранным спецслужбам, которые руководят властями Украины.

Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс

По мнению Жарова, СВР стоило сконцентрировать больше внимания на своём сообщении и назвать конкретные спецслужбы, которые обостряют конфликт на территории Донбасса. Из-за этого ряд стран стали бы комментировать якобы ложную информацию, а повестка "российской агрессии" в СМИ исчезла, объяснил политолог. Он также сообщил о вероятных сроках наступления ВСУ на Донбасс — январь-февраль 2022 года. В это время страна окажется максимально энергетически зависимой, пояснил специалист.

"Ещё более высокой она (вероятность атаки Киева — Прим. ред.) может стать в случае попыток украинских олигархов вынудить президента Владимира Зеленского досрочно уйти в отставку под давлением уличного протеста", — заключил Жаров в беседе с ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о невозможности решить проблему Донбасса без армии страны и прямого диалога с российскими властями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки
Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"
Мишустин упрекнул губернаторов за смех на выступлении Грефа
Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19
В Евросоюзе пообещали "жёсткий ответ" на попытки РФ атаковать Украину
Украинцы смогут покупать себе жизнь, оговорился Зеленский
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбления погибших российских десантников
Военный эксперт предупредил о возможности "блицкрига" в Донбассе
В Еврокомиссии призвали ЕС обсудить вопрос принудительной вакцинации
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Любовь Степушова Столтенберг: каким будет военный ответ НАТО России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников