Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс

В Службе внешней разведки РФ заявили, что Киев провоцирует напряжённость на неподконтрольных ему территориях. По словам политолога Максима Жарова, таким образом Москва обратилась к иностранным спецслужбам, которые руководят властями Украины.

По мнению Жарова, СВР стоило сконцентрировать больше внимания на своём сообщении и назвать конкретные спецслужбы, которые обостряют конфликт на территории Донбасса. Из-за этого ряд стран стали бы комментировать якобы ложную информацию, а повестка "российской агрессии" в СМИ исчезла, объяснил политолог. Он также сообщил о вероятных сроках наступления ВСУ на Донбасс — январь-февраль 2022 года. В это время страна окажется максимально энергетически зависимой, пояснил специалист.

"Ещё более высокой она (вероятность атаки Киева — Прим. ред.) может стать в случае попыток украинских олигархов вынудить президента Владимира Зеленского досрочно уйти в отставку под давлением уличного протеста", — заключил Жаров в беседе с ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о невозможности решить проблему Донбасса без армии страны и прямого диалога с российскими властями.

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