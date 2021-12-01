Зеленский признал, что без прямого диалога с РФ нельзя решить проблему Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский во время послания Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в государстве сообщил, что остановить войну в Донбассе невозможно без прямых переговоров с Россией.

Президент подчеркнул, что его не пугает прямой разговор с российскими властями. Без диалога с Москвой нельзя прекратить боевые действия на неподконтрольных Киеву территориях, сказал Зеленский. Также он отметил, что эту истину признали все зарубежные союзники Украины.

"Если мы действительно хотим вернуть Донбасс, а не просто говорить об этом, то нужно разговаривать с Россией. Давайте об этом говорить честно — это наша страна, мы должны бороться за неё как можем", — заключил Зеленский.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, половину личного состава армии страны. Как подчеркнула дипломат, Москва переживает из-за выбора Украины решить вопрос Донбасса военным способом. Вместе с этим Захарова призвала НАТО перестать поощрять милитаризацию киевского режима.

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