Против депутата Рашкина возбудили два дела — уголовное и административное

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело. Парламентарию вменяют незаконную охоту. Кроме этого, Рашкину придётся ответить и за пьянство за рулём.

Ранее с парламентария сняли по представительству прокуратуры депутатскую неприкосновенность.

"Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота", — цитирует сообщение представителей прокуратуры РИА Новости.

Кроме уголовного дела, депутату грозит и административное разбирательство. Согласно информации генпрокурора Игоря Краснова, Рашкин был изрядно пьян, но при этом вёл автомобиль.

Ранее Pravda.Ru писала о скандале вокруг депутата Госдумы. Так, Валерий Рашкин был задержан сотрудниками комитета на территории охотничьего хозяйства "Лебёдка" в Саратовской области. В автомобиле, на котором передвигался парламентарий, обнаружили части туши лося, а позже нашли и оружие недалеко в лесу.

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