Депутаты от фракции КПРФ назвали ситуацию с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося в Саратовской области, политически мотивированным преследованием.
В понедельник, 22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина.
"Очевидно, что это политическая расправа. Дело в 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций… Все это доказывает, что это политически мотивированное преследование", — сказал РИА Новости секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
По его словам, необходимость в снятии неприкосновенности с Рашкина отсутствует, поскольку он готов компенсировать ущерб, нанесённый природе, и дать все необходимые показания.
Коммунист Александр Ющенко подчеркнул, что члены фракции КПРФ будут "жесточайшим образом противодействовать таким делам".
В четверг, 25 ноября на пленарном заседании Думы пройдёт голосование депутатов по вопросу лишения Рашкина депутатской неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ намерена добиваться избрания для депутата Госдумы Валерия Рашкина меры пресечения в виде запрета определённых действий по делу о незаконной охоте.
Напомним, в ночь с 28 на 29 октября правоохранители остановили автомобиль Рашкина под Саратовом и обнаружили у него в багажнике разделанную тушу лося. Сначала депутат говорил, что нашёл животное в лесу и хотел передать его полицейским, а впоследствии признался в убийстве парнокопытного. В отношении парламентария возбудили уголовное дело.
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