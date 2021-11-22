Депутаты КПРФ увидели политический мотив в деле Рашкина

Депутаты от фракции КПРФ назвали ситуацию с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося в Саратовской области, политически мотивированным преследованием.

В понедельник, 22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина.

"Очевидно, что это политическая расправа. Дело в 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций… Все это доказывает, что это политически мотивированное преследование", — сказал РИА Новости секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, необходимость в снятии неприкосновенности с Рашкина отсутствует, поскольку он готов компенсировать ущерб, нанесённый природе, и дать все необходимые показания.

Коммунист Александр Ющенко подчеркнул, что члены фракции КПРФ будут "жесточайшим образом противодействовать таким делам".

В четверг, 25 ноября на пленарном заседании Думы пройдёт голосование депутатов по вопросу лишения Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ намерена добиваться избрания для депутата Госдумы Валерия Рашкина меры пресечения в виде запрета определённых действий по делу о незаконной охоте.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября правоохранители остановили автомобиль Рашкина под Саратовом и обнаружили у него в багажнике разделанную тушу лося. Сначала депутат говорил, что нашёл животное в лесу и хотел передать его полицейским, а впоследствии признался в убийстве парнокопытного. В отношении парламентария возбудили уголовное дело.

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