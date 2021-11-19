Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов попросил сделать наказание для депутата Госдумы Валерия Рашкина, убившего лося в Саратовской области, административным.
По его словам, парламентарий готов выплатить компенсацию за непреднамеренный ущерб природе, передаёт РИА Новости.
Ранее в эфире Первого канала Рашкин предлагал другой способ заглаживания вины. Он заявил, что может купить лосиху, а затем выпустить её в лес. После случившегося, отметил депутат, его заинтересовал вопрос увеличения количества диких парнокопытных в окрестностях посёлка Лесные горы, где и было совершено преступление.
Напомним, в ночь с 28 на 29 октября автоинспекторы остановили автомобиль Рашкина под Саратовом и нашли у него в багажнике разделанную тушу лося.
Сначала депутат говорил, что нашёл животное в лесу и хотел передать его полицейским, а впоследствии всё же признался в убийстве. В отношении парламентария возбудили уголовное дело.
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