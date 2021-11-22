Генпрокуратура добивается запрета определённых действий для депутата Рашкина

В Генпрокуратуре РФ намерены добиться избрания для депутата Госдумы Валерия Рашкина меры пресечения в виде запрета определённых действий по делу о незаконной охоте. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв в ходе выступления в Госдуме.

"Помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, генпрокурор просит Государственную Думу дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определённых действий", — цитирует Бочкарёва "Интерфакс".

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что потребность в запрете определённых действий связана с тем, что Рашкин может оказать влияние на свидетелей преступления.

Ранее Генпрокуратура направила в Госдуму запрос о лишении неприкосновенности депутата Рашкина в связи с расследованием дела о незаконной охоте на лося в Саратовской области. Преступление было совершено в конце октября 2021 года возле посёлка Лысые Горы. Тушу лося нашли в автомобиле, которую вёл Рашкин.

Депутат, изначально отрицавший причастность к охоте, позднее заявил, что застрелил лося, перепутав его с кабаном.

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