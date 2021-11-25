Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Рашкина

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на привлечение его к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Гомдумы.

"Депутаты Государственной Думы … поддержали решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Валерия Рашкина …, возбуждение в отношении него уголовного дела и привлечение парламентария к административной ответственности", — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

По информации Госдумы, уголовное дело на Рашкина заведут по статье УК РФ "Незаконная охота". Кроме того, депутата планируется привлечь к административной ответственности за отказ от медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Генпрокуратура попросила также согласия Госдумы на обыски у Рашкина и применение к нему меры пресечения в виде запрета определённых действий.

Напомним, Генпрокуратура обратилась в Госдуму по поводу Рашкина в связи с расследованием выявленного в конце октября факта незаконной охоты на лося в Саратовской области. Тушу животного нашли в машине, которую вёл депутат.

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