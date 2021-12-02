То, что США без конца вводят санкции в отношении России, пытаясь так оказывать на Москву давление, показывает, что американские позиции в мире сегодня очень хрупкие и здоровой конкуренции выдержать не могут.
Так в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявления Белого дома о готовности США "ударить по России" новыми санкциями, если в отношениях с Украиной будет эскалация напряжённости.
Дипломат обвинила США в введении эмбарго в качестве одного из своих инструментов внешней политики и назвала его ахиллесовой пятой Вашингтона.
"Мы хорошо понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и они должны чётко это понимать”, — отметила она.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".