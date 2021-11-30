Путин поддержал намерение Байдена баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин положительно оценил желание американского коллеги Джозефа Байдена баллотироваться на ещё один срок, так как этот шаг помог бы не утратить управляемость США.

Путин подчеркнул, что Байден поступил верно, когда рассказал общественности о вероятном переизбрании. Выборы в Америке в нынешнее время могут серьёзно навредить управляемости страной, отметил российский президент на мероприятии ВТБ Капитал.

"Президент США не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно", — заключил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакт Путина и Байдена возможен, однако, скорее всего, пройдёт в "неочном формате". По словам заместителя главы МИД нашей страны, пока ничего не известно о предстоящей встрече, однако в скором времени власти решат этот вопрос. Также Рябков назвал будущие переговоры президентов "крупной вехой" с учётом нынешних обстоятельств, отношений между странами и в мировом политическом поле.

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