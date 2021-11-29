В МИД заявили, что переговоры Путина и Байдена могут пройти в "неочном формате"

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков сообщил, что президент нашей страны Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден могут поговорить, однако встреча, вероятно, пройдёт в дистанционном формате.

Как отметил замминистра иностранных дел РФ, скоро граждане узнают о дате и формате контакта президентов, пока об этом ничего не известно. Также политик сказал, что даже удалённые переговоры не сделают это событие менее важным.

"С учётом совокупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", — подчеркнул Рябов, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется. Данную тему пока не обсуждали, добавил пресс-секретарь Путина.

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