Песков: встреча Путина и Зеленского не планируется

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не намечается. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры глав России и Украины пока не обсуждались. Как сообщает РИА Новости, так Песков ответил 29 ноября на вопрос журналистов.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вероятность глобальной войны Киева и Москвы есть всегда, но в настоящий момент времени журналисты лишь запугивают мировую общественность этой темой.

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