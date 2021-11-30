Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России

Недавно в немецкой газете Die Zeit вышло интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который регулярно высказывается о военной угрозе со стороны РФ. Читатели издания раскритиковали громкие заявления министра и его единомышленников.

По мнению большинства подписчиков, у России нет причин для того, чтобы начинать войну с Украиной. Киев же, отмечают немцы, пытается получить боевую технику и оружие от Запада, прикрываясь "подготовкой к отражению агрессии". Они посоветовали украинским политикам соблюдать Минские соглашения и перестать просить деньги у других государств.

"Посмотрим, что в итоге останется от этой военной истерии. Редко читаю столько ерунды. Это многое объясняет о руководстве Украины", — сказано в комментариях.

Читатели считают, что Киев всего лишь "бряцает оружием". Они не верят в реальную угрозу российского вторжения на украинские земли.

Ранее Кулеба заявлял, что РФ "стягивает" свои силы к границе Украины для "дестабилизации" обстановки в стране.

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