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Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России

Политика

Недавно в немецкой газете Die Zeit вышло интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который регулярно высказывается о военной угрозе со стороны РФ. Читатели издания раскритиковали громкие заявления министра и его единомышленников.

Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России

По мнению большинства подписчиков, у России нет причин для того, чтобы начинать войну с Украиной. Киев же, отмечают немцы, пытается получить боевую технику и оружие от Запада, прикрываясь "подготовкой к отражению агрессии". Они посоветовали украинским политикам соблюдать Минские соглашения и перестать просить деньги у других государств.

"Посмотрим, что в итоге останется от этой военной истерии. Редко читаю столько ерунды. Это многое объясняет о руководстве Украины", — сказано в комментариях.

Читатели считают, что Киев всего лишь "бряцает оружием". Они не верят в реальную угрозу российского вторжения на украинские земли.

Ранее Кулеба заявлял, что РФ "стягивает" свои силы к границе Украины для "дестабилизации" обстановки в стране.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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