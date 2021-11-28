Кулеба: Россия только и ждёт "провала" минских договорённостей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Незалежная не выполнит минские договорённости, это "развяжет руки" России. И призвал не предоставлять Москве "такой роскоши".

Кулеба подчеркнул, что несостоятельность Киева в исполнении минских соглашений, даст стране-агрессору полную свободу действий.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", — пояснил глава украинского МИД в интервью немецкой газете Zeit.

Кроме этого, Кулеба заявил, что Киев никогда не нарушал договорённости и "лучше минских соглашений ничего нет".

Однако Россия не в первый раз обращается к украинским властям с требованием придерживаться соглашений. Недавно посольство РФ призвало США оказать давление на Украину в этом вопросе.

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