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Слуцкий обвинил США в "жесточайшем прессинге" по отношению к дипломатам РФ

Политика

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил американские власти в нарушении правил и традиций. По словам депутата, Вашингтон заставляет российских послов трудиться в атмосфере жёсткого давления.

Слуцкий обвинил США в "жесточайшем прессинге" по отношению к дипломатам РФ

Слуцкий прокомментировал жалобы посла России в США Анатолия Антонова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва. Дипломат заявил, что 27 сотрудникам представительства и их близким людям придётся улететь из Америки. Вместе с этим Антонов рассказал о до сих пор существующих проблемах с визами, из-за которых послы разлучены с родственниками.

Как подчеркнул Слуцкий, Москва обязательно отреагирует на нарушения США. Власти России осуждают поведение Вашингтона в области дипломатии, добавил парламентарий. Также он сказал, что послы работают в условиях "жесточайшего прессинга", которого не было даже в период холодной войны.

"Совсем недавно стало известно, что контакты с российской дипмиссией стали поводом для проведения следственных действий в отношении соотечественников", — отметил депутат в интервью ТАСС.

Ранее Слуцкий объяснил, почему членам Конгресса США опасно сомневаться в русофобной политики страны. По мнению парламентария, в случае подобной риторики работники могут лишиться должности и стать в глазах власти "агентами Кремля".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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