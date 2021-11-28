Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил американские власти в нарушении правил и традиций. По словам депутата, Вашингтон заставляет российских послов трудиться в атмосфере жёсткого давления.
Слуцкий прокомментировал жалобы посла России в США Анатолия Антонова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва. Дипломат заявил, что 27 сотрудникам представительства и их близким людям придётся улететь из Америки. Вместе с этим Антонов рассказал о до сих пор существующих проблемах с визами, из-за которых послы разлучены с родственниками.
Как подчеркнул Слуцкий, Москва обязательно отреагирует на нарушения США. Власти России осуждают поведение Вашингтона в области дипломатии, добавил парламентарий. Также он сказал, что послы работают в условиях "жесточайшего прессинга", которого не было даже в период холодной войны.
"Совсем недавно стало известно, что контакты с российской дипмиссией стали поводом для проведения следственных действий в отношении соотечественников", — отметил депутат в интервью ТАСС.
Ранее Слуцкий объяснил, почему членам Конгресса США опасно сомневаться в русофобной политики страны. По мнению парламентария, в случае подобной риторики работники могут лишиться должности и стать в глазах власти "агентами Кремля".
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