Слуцкий объяснил, почему политикам США опасно сомневаться в "русфобной линии"

Российские депутаты и парламентарии США могут возобновить диалог, если он будет равноправным и содержательным, сообщил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом депутат прокомментировал заявления посла РФ в США Анатолия Антонова, который пожаловался в программе Владимира Соловьёва на отклонение американской стороной запросов на беседу в Конгрессе. Как подчеркнул Слуцкий, российские законодатели готовы разговаривать с политиками США, однако это будет возможно, если Вашингтон "снизит градус антироссийской истерии".

"Даже те члены Конгресса, которые выступают за диалог с Москвой, вынуждены скрывать свою позицию для сохранения своей карьеры… Ставить под сомнение адекватность русофобской линии сегодня в США просто опасно. Сразу же навесят ярлык "агента Кремля", — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Ранее в Госдуме решили сформировать межпарламентские группы. Пока отсутствует "группа дружбы" с американским Конгрессом. Согласно официальному сайту ГД, подобные объединения утверждены со следующими странами:

Мексика,

Индия,

Иран,

Китай,

другие.

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