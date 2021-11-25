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Захарова шутливо прокомментировала репортаж CNN о "нападении" РФ на Украину

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала репортажи CNN про "нападение" России на Украину.

Захарова шутливо прокомментировала репортаж CNN о "нападении" РФ на Украину

Если верить CNN, то Россия уже неоднократно напала на Украину, и российские "танки бороздят украинские поля", сказала Захарова. Она призвала не относиться к материалам этого издания, как к фактам.

По словам представителя МИД РФ, Россия много раз уличала западные СМИ в фейках.

"США на словах декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле… накачивают оружием… киевский режим, который использует его в регионе против тех, кого называют собственными гражданами", — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что якобы осталось совсем мало времени до вторжения России на Украину. Власти США призвали Евросоюз остановить президента РФ Владимира Путина. В Кремле уже неоднократно говорили, что Россия не собирается проявлять агрессию по отношению к Украине и другим странам.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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