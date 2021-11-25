США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" на границе РФ и Украины

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон готовится к "непредвиденным обстоятельствам" из-за сосредоточия российских войск у границ Украины.

Во время брифинга представитель СМИ озвучил ранее звучавшее заявление о том, что США не осведомлены об истинных планах России и спросил, означает ли это, что Вашингтон не готов к тому, что может случиться.

Прайс заверил, что это не так. США готовятся "к ряду непредвиденных обстоятельств", подчеркнул он.

На фоне обострения ситуации на границе между Россией и Украиной США направили к Чёрному морю ракетный эсминец USS Arleigh Burke.

Москва неоднократно заявляла о том, что подобные заявления Запада — безосновательны, поскольку движение российских войск осуществляется исключительно по своей территории.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что американская разведка якобы узнала планы президента России Владимира Путина. Специалисты предрекают, что РФ может напасть на Украину грядущей зимой.

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