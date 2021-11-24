Боррель обвинил Минск в искусственном создании миграционного кризиса на границе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель убеждён: власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на границе с Польшей.

Он подчеркнул, что на встрече с руководителями МИД Центральной Азии было решено прекратить авиарейсы из Ташкента в Минск. По его мнению, обманутые беженцы пользуются им, чтобы попасть в Белоруссию, а затем проникнуть в страны ЕС, передаёт РИА Новости.

"Это кризис, искусственно созданный властями Белоруссии, которые воспользовались ситуацией с мигрантами", — сказал Боррель.

Белорусский президент Александр Лукашенко отрицает все обвинения. Он уже неоднократно говорил, что Минск не планирует с помощью силовиков перебрасывать беженцев через границу с ЕС.

Ранее в Польше заявили о нежелании вести дипломатические переговоры с нынешним руководством Белоруссии по поводу урегулирования конфликта. С Лукашенко готовы обсуждать лишь "технические" моменты.

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